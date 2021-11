Keyser High announces honor roll

KEYSER - The Keyser High School administration and faculty have announced the 2021-2022 first nine weeks honor roll students.

Students receiving an average of 4.0 or above:

12th Grade

Lydia Agee, Nicholas Alt, Laurren Annable, Everlie Battko, Harris Boggs, Samuel Bradfield, Skylar Bradley, Zoey Braithwaite, Ian Burns, Bryson Bush, Haylin Cook, Adalyssa Courtney, Abigail Davis, Jayden Delaney, Danica Duckworth, Seth Earnest, McClairen Eisenhour, Keyarra Fagan, Hannah Felton, Anthony Fitzgerald, E.J. Guy, Nathaniel Hagner, Samuel Hamric, Thomas Hardy, Eric Harvey, Kaitlin Heavener, Corey Kasun, Kaelyn Kesner, Alli Knaggs, Janiah Layton, Emma Leatherman, Laynee Leatherman, Zoe Long, Ryan McRobie, Saige Miller, Tyler Moon, McKenzie Paugh, Gabriel Pezzanite, Hunter Powell, Cheyenne Pryor, Christine Pryor, Alexis Reid, Josiah Robinson, Audrey Rogers, Joseph Rogers, Kendra Rogers, Amaya Runion, Alexa Shoemaker, Dimitri Shultz, Alyson Smith, Averi Smith, Alec Stanislawczyk, Jordan Stickley, Lennon Thomas, Lily Tucker, Amber Walters, Dylan Wilson, and Carson Wolfe.

11th Grade

Tamara Allen, Dominic Amtower, Halleluyah Barrett, Konner Bennett, Alexa Bess, Breanna Bostic, Kayley Clauze, Rosa Collins, Emma Cook, Trenton Denne, John Diehl III, Blake Durr, Averi Everline, Madelyn Fisher, Bessie Halterman, Isabel Hanlin, Madelyn Harvey, Seth Healy, Matthew Junkins, Kinsey Keplinger, Gabriel Kiser, Paul Knotts, Tyler Lannon, Charity Lark, Emily McElwain, Tucker Moats, Lindsey Nash, Devin Nichols, Griffin Paugh, Sidney Pezzanite, Morgan Pratt, Madison Rhodes, Jenna Rice, Gabriel Ryan, Chloe Slaughter, Victoria Smith, Rylee Staggs, Charles Thomas, Kishiah Vanmeter, and Caden Youngblood.

10th Grade

Aidan Braithwaite, Jace Courrier, Chase Davis, Lucas Didawick, Christian Evans, Ilario Fazzalore, Makayla Gillaspie, Logan Hetrick, Leland Inskeep, Logan Jones, Brooke Kesner, Trey Kitzmiller, Sydney Lannon, Hailey Lesher-Durst, Hong Lin, Keiley Love, Emily Loy, Debra Martin, Grace Mathis, Drew Matlick, Andrew McDowell, Megan McRobie, Brandi Nelson, Cora Redman, Elijah Rexrode, Logan Rotruck, Jada Sanders, Joshua Shoemaker, Ava Simon, Kolton Simpson, Austin Smith, Beth Smith, Jack Stanislawczyk, Constance Strother, Owen Sweitzer, Kayla Swick, Emily Tasker, Katherine Westfall, Richard Wiltison III, and Reilly Wolfe.

Ninth Grade

Eleazar Barrett, Jakob Brafford, Ivy Bromhal, Tanner Clauze, Hadley Courtney, Charleen Cryser, Elijah Cummings, Abigial Del Signore, Tanner Detrick, Maxwell Ellifritz, Leland Faulk, Clayton Fox, Alexis Foy, Malachi Green, Tobin Hamilton, Michael Hardy, John Harris, Neayla Harvey, Scott Helsley, Jaden Herder, Hanna Hickle, Brett Hudson, Lily Jones, Kylie Keplinger, Kendell Knotts, Linsey Leatherman, Caitlin Lewis, Nathaniel Lewis, Tayler Likens, Skylar Long, Rylee Mangold, Mackenzie McDonald, Ann Marie Powell, Claire Reel, Tate Riggleman, Kameron Samples, Brooke Shillingburg, McKenzie Sowers, and Sydney Swingle.

Students receiving an average of 3.0-3.999:

12th Grade

Parker Anderson, Richard Baker, BillieJo Bane, Anastasis Barrett, Rennick Bess, Rebekah Biser, Rodney Braithwaite, Jr., Madalyn Broadwater, Jon Browning III, Trever Clauze, Emma Coffman, Jerimiah Dolly, Chayse Evans, Makena Faulk, Noah Faulk, Lydia Gattens, Ethan Glass, Isabella Grubbs, Garrett Haggerty, Garrett Hart, Lucas Harvey, Alea Horner, Abigail Keefner, Chris Kitzmiller, Kaleb Kitzmiller, Krislyn Kramb, Cierra Laffey, Hannah Loar, Carina Magruder, Kylee McGann, Owen Miller, Caleb Mongold, Tiffany Moon, Layla Moreland, Benjamin Oates, Cassidy Pancake, Summer Pepper, Ernest Perdue, Lonnie Pridmore, Abigail Quinn, Ava Rexrode, Keyrn Riggleman, Emma Robinson, Richard Rotruck, Abigail Smith, Amber Smith, Noah Stiles, Haleigh Taylor, Trinity Thrasher, Asyriyah Twyman, Brittany Vanmeter, Jacob Weinrich, Emma Westover, Richard Whiting, Jr., Cortland Wierzbicki, and Paige Winkler.

11th Grade

Elena Alarcon, Alivia Arthur, William Barbe III, Pierce Barnett, Aeschlinn Barney, Aubreana Beckwith, Michael Bowman, Evie Brafford, Katlynn Carter, Ayden Costilow, Lilly Courrier, Cooper Cox, Brenna Crites, Ethan Davis, Noah Dawson, Dominic Fazzalore, Nevaeh Friel, Christopher Furey, Colin Gray, Savannah Grimmet, Alexis Haggerty, Brandon Hicks, Alyssa Hinkle, Alyvia Idleman, David Johnson, Bailey Kalbaugh, Jacob Keating, Braydon Keller, Brookelyn Keller, Trey Lambert, Alexia Love, Helen McCarty, Anthony Mele, Isabella Merritt, Elizebeth Miller, Emma Miller, Leah Moreland, Edan Parks, Keenan Redman, Jonah Reel, Landon Rhodes, Hailey Rotruck, Drake Roy, Collin Salesky, Christopher Sampson, Olivia Saville, Arlon Schell, Nadya Sears, Janae Selby, Micheal Sharpley, Salenna Shears, Dirk Shoemaker, Seth Sions, Jasmine Smalls, Connor Spurling, Zachary Staggs, Katlyn Stine, Landen Taylor, Lilith Vance, Haleigh Welch, Alana Wildman, and Audrey Williams.

10th Grade

Jenna Amoruso, Madison Amtower, Amaya Bartlett, Clayton Battko, Kristopher Bean, Brandon Bennett, Kyra Biser, Noah Broadwater, Brady Brown, Trever Burns, Tiffany Busl, Angelina Dante, Aaryn Duckworth, Marcella Evans, John Fazzalore, Kara Gordon, Lucas Hart, Marleigh Hastings, Aubreigh Jernell, Adam Jones, Joshua Kephart, Talen Kerchner, Corbin Kesner, Kiara Kesner, Jeremiah Kisamore, Blake Kitzmiller, Patrick Liller, Hayden Martz, Zachary Mayhew, Daulton Middleton, Gracealyn Moncrief, NaQuae Montgomery, Jinivie Moorehead, Emily Parrish, Waylon Paugh, Gretchen Rice, Quazierre Richardson, Jasmine Robinson, Rodney Ryan, Lily Saville, Jewel Selby, Kaden Shoemaker, Madison Shoemaker, Isaac Snyder, Daniela Benavides Villatoro, and Brynna Warnick.

Ninth Grade

Evan Ack, Mattea Allen, Lenaya Beavers, Lillee Blackburn, Nathaniel Bowers, Corynn Bradfield, Alexander Broadwater, Lexy Butts, Noah Champion, Jorden Cook, Jordan Cooper, Clayton Corbin, Silas Crites, Heaven Cumberland, Lucas Davy, Alek Detrick, Elizabeth Ellifritz, Jessie Evans, Brayden Fleming, Jamelle Foulks, Mya Greene, Evan Grimes, Kylie Haggerty, Jacob Hale, Faith Hamric, Gwyneth Hatfield, Payton Hicks, Josyln Hines, Chase House, Ethan Hulson, Damian Hundley, Autumn Kerchner, Kali Kesner, Hunter Kisamore, Ethan Knotts, Ayden Leatherman, Austin Lee, Laci Lowry, Colton Mathis, Emily Mayhew, Landon Merritt, Miley Portillo, Alyc Ray, Brianna Resh, Davin Richardson, Wyatt Riggleman, Jasmine Rodeheaver, Tristen Root, Connor Rotruck, Brooklyn Roy, Jett Sanders, Daniel Shoemaker, Aubree Simon, Ajai’veon Smith, Ian Spiker, Evan Srout, Clarissa Stewart, Aaliyah Taylor, Gage Thompson, Layton Valentine, Tristan Washington, Sofia Weasenforth, Ava Westfall, Lakeshia Whetzel, and Zyler Winkler.