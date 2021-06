Potomac State announces President's, Dean's lists

Special to the News Tribune

KEYSER - West Virginia University’s Potomac State College has nnounced its President’s and Dean’s lists for Spring 2021.

President Jennifer Orlikoff announced that 182 students earned a place on the President’s list. To be eligible for the President’s List, a student must earn a 3.7 to 4.0 grade point average while maintaining a full-time student status. Those local students who earned a place on the President’s List include:

Mineral County:

Burlington: Mattea Gambini, Adam Iser, Candace Lowery, Evan Moreland, Allison Robinette

Elk Garden: Allison Jones

Fort Ashby: Reagan Bennett, Brent Catlett, Makenna Douthitt, Nicola Ganoe, Matthew Hansford, Jennifer Hershberger, Kaylee Kifer, Gregory McCoy, Daniel Meese, Macie Miller, Ashley Phillips, Raechel Sauter, Hayden Stein

Keyser: Matthew Bane, Camryn Blacka, Ashleigh Burgess, Cortney Butts, Maria Castiglia, Alexis Davis, Sarah De La Cruz, Andrew Everline, Nicholas Farris, Christopher Feezle, Felicia Gano, Garrett Grubbs, Marissa Guy, Kathryn Hardy, Adam Hill, Katy Leever, Brandon Liller, Derrick Loar, Richard Long, Alex Martini, Jessica Maynard, Gabriella McClintock, Zachary McGraw, Paul Miltenberger, Elijah Mitchell, McKenna Myers, Sheridan O'Donnell, Alexander Oates, Jordan Payne, Jordan Rogers, Laura Schroeder, Robert Shanholtz, Chase Staggers, Whitney Tasker, Alexis Taylor, Brandi Troutman, Hannah Tucker, Taylor VanMeter

New Creek: Morgan Foutz, Benjamin Funderburg, Daniel Owens, Kelly Simon

Ridgeley: David Blanco, James Blank, Abigail Craddock, Riley Haines, John Hare, Andrew King, Seth Leedom, Chloe Nash, Travis Obrien, Jenna Ujcic, Zackary Whitacre, Michael White, Brendan Whiteman, Lauren Whiteman, Brooke Wolford

Wiley Ford: Meaghan Nichols, Alyssa Wilson

Potomac State College Dean of Academic Affairs Greg Ochoa announced that 221 students earned a place on the Dean’s List for spring 2021. In order to be eligible for the Dean’s List, students must be enrolled for at least 12 credit hours of graded courses, earn a 3.0-3.699 grade point average and may have no D, F, or I grades.

The following local students have met the criteria:

Mineral County:

Burlington: Cheyenne Alexander, Hannah Decker, India Grubbs, Chelsea Ketterman, Lucas Lemonds, Zoetsa Stergiades, Natalie Taylor, Kieran Warner, Karinda Wildman, Kaylene Willis

Elk Garden: Katelyn Rexrode

Fort Ashby: Robertta Baker, Derek Beverlin, Lexus Bonner, Raelynn Crowe, Dalton Dyson, Amanda Holland, Taylor Layton, Kristen Logsdon, Nicholas Marley, Chloe Puffinburger, Gareth Ray, Jordyn Rowland

Keyser: Gabriella Baker, Robert Baker, Calista Brelsford, Madison Campbell, Gabrielle Crowell, John DelSignore, Brooke Detrick, Kendra Disspain, Mehdi Djoudar, Mariah Durr, Elijah Fagan, Hayden Faulk, Jordan Fazzalore, Autumn Heavener, Brittany Holley, Kaelyn Huff, Lacie Johnson, Hope Lark, Kaitlin McDonald, Shawnna McGuinness, Dakota McNutt, Logan Mills, Tanner Minney, Zachary Plauger, Jesse Porter, Alexandria Redman, Lyza Riggleman, Makennzee Savage, Carlton Shoemaker, Dominic Shultz, Aubrey Smith, Erin Smith, Fernando Smith, Julee Sullivan, Rachel West

New Creek: Cristin Carnell, Caitlin Leatherman, John Owens, Hailey Rotruck, Haylea Wilson

Ridgeley: Taylor Aldridge, Blake Andrews, Haley Arthur, Aaron Bartik, Briar Cessna, Ethan Clark, Hannah Dorsey, Emily Golden, Tucker Helminiak, Gracie Hill, Alli Hockaday, Kolton Kelly, Cody Liller, Ty Linthicum, Haley Louk, Andrew Mauzy, Megan McKenzie, Paige Plummer, Elizabeth Ratcliff, Jamie Ujcic

Wiley Ford: Mallory Howdyshell, Kenneth Sibley