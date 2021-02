Frankfort High School announces honor roll

Mineral Daily News-Tribune

SHORT GAP - The principals and staff of Frankfort High School are proud to announce the honor roll for the second nine weeks of the 2020-21 school year.

4.0 Or Higher Grade Point Average

12th Grade:

Samuel E. Arnold, Mason P. Belt, Austin S. Bland, Corey L. Brieloff,

Christian J. Cimaglia, Jachob F. Clark, Jade E. Cordial, Alyssa B. Corwell, Jocelyn L. Darrah,

Dakota P. Dietz, Daisy B. Donelson, Ethan A. Durst, Kennedy A. Eckerty, Alyssa R. Guthrie,

Cole T. Hamilton, Rylee J. Hopwood, Savannah P. Johnson, Cade D. Jones, Jenna M. Keller,

Logan D. Kinser, Hope M. Kiszka, Samantha A. Kresge, Emily G. Lark, Michael R. Lewis,

Lacey N. Loar, Jacob N. Logsdon, Catherine L. Long, Emily A. Mantheiy, Bryce N. Michaels,

Emily S. Michaels, Katie R. Miltenberger, Ellie M. Moreland, Benjamin M. Nestor,

Rachel A. Noah, Makayla A. Parsons, Michelle L. Phillips, Jaden A. Rapson,

Karleigh M. Sabers, Anthony C. Sanders, Emma R. Scarborough, Cyra S. Shepherd,

Xander D. Shoemake, Kyle K. Slayman, Nia N. Smith, Brianna R. West, Nathan B. Whitacre, Emma K. White.

11th Grade:

Tyler L. Blizzard, Aikaterina M. Burleson, Jayda C. Burns, Heidi J. Carman,

Quinn D. Chan, Erin R. Clark, Ethan B. Clark, Emma J. Craddock, Brittan C. Gough,

Jillian P. Griffith, Daykota M. Hartley, Brynne R. Hartung, Isabella P. Hill, David P. Jackson,

Jordan E. Lease, Jonathan A. Lewis, Alexander E. Lord, Sophia C. Lord, Chase A. McCoy,

Isabelle S. Merritt, Lexus R. Middleton, Shawna M. Miller, Abigayle R. Olenchick,

Cleotilde M. Perdew, Alexia G. Robinson, Patience N. Rose, Kylah R. Ruff,

Autumn E. Russell, Mercedes A. Shook, Tiffany A. Sites, Peyton S. Slider, Emily D. Smith,

Halley T. Smith, Jaci M. Smith, Kelsey J. Smith, Elisha G. Taylor, Gavin E. Tharp,

Lilly E. Townshend, Keyonia N. Twigg, Natalie N. Watson, Leah K. White, Tyler R. White,

Emmanuella J. Whitlock, Austin D. Williams, Jaclyn M. Yoder, Andrew W. Young.

10th Grade:

Nathan B. Armentrout, Keegan L. Bennett, Nicholas J. Bishop,

Cassianna I. Claus, Ashlee K. Corwell, Addison G. Cross, Luke A. Duncan, Reagan E. Dyson, Garrett T. Ferguson, Caden S. Grady, Felicity G. Grady, Haley N. Guthrie, Marissa N. House,

Brooke J. Jacobs, Kirra E. Jenkins, Adela M. Kasecamp, Hannah E. Keplinger,

Noah F. Kesner, Alexandria M. Klinestiver, Kaitlyn M. Knotts, Alexia K. Kubin,

Baylee R. Kuykendall, Giuliana A. Lancianese, Nathan W. Lange, Arin N. Lease,

Mikenna H. Love, Payton J. Mandell, Colby L. McBee, Braylin R. McKenzie,

Jacob W. Moreland, Jacob R. Rice, Jordan L. Roberson, Jayden A. Roby, Jaci H. Rowe,

Robert A. Shirey, Emily K. Sisler, Timothy J. Umstead, Chloe E. Westfall, Allyson M. Young.

Ninth Grade:

Morisah J. Alexander, Cohen R. Arbogast, Sienna W. Brow,

Jacqueline E. Burleson, Jasmine G. Burns, Elizabeth G. Clark, Ashlynn L. Crowe,

Brian G. Elias, Carter A. England, Wing Y. Fong, Jason L. Fontenot, II, Alexandra C. Hartung,

Hannah D. Hershberger, Cameren R. Layton, Addison K. Lease, Colsen M. Long,

Cameron C. Lynch, Christina N. Martin, Klanton P. McGuire, William G. McKenzie,

Akeria R. McMannis, Kadin R. Myers, Braxton N. Pyles, Ashlyn I. Racic, Aden J. Raines,

Serenity M. Rice, Madilyn R. Ruble, Grace K. Scott, Alexis G. Seib, Micah X. Thomson,

Adyn J. Weaver, Bethany A. Yaider.

3.5 – 3.9 Grade Point Average

12th Grade:

Autumn S. Adams, Zoe J. Atkinson, John M. Bittinger, Zahra K. Brooks,

Simon A. Dalton, Bryceten T. Daubenmire, Leah M. Davis, Raven A. Duvall, Evan C. Keech, Summer R. Knisley, Cody S. Long, Riley P. Matheson, Kyle S. Owens, Jacob T. Ridgel,

Hayden M. Stimmetz, Sierra L. Wigfield.

11th Grade:

Aiden R. Adams, Breanna G. Bennett, Mia C. Bradshaw, Bethany F. Clayton,

Abigail O. Digon, Isabelle J. Dunn, Hunter M. Foley, Alison C. Golden, Carson W. Jewell,

Bryson J. Lane, Emily M. Lewis, Andrew W. Lynch, Cloye S. McClung, Kaitlyn E. McKenery,

Xander P. Parsons, Delmer D. Pugh, Jr, Brody A. Ritchie, Aiden M. Sensabaugh, Kristopher K. Sherman, Cameron C. Steinmetz, Madison E. Taylor, Veronica J. VanMeter, Fallyn A. Watts, Jasmyne K. Weaver.

10th Grade:

Dakota L. Albright, Aiden J. Cross, Tinsley L. Grove, Joshua M. Hershberger,

Eva M. McLeod, Steven K. Niland, Isaiah T. Redman, Breanna S. Riley, Memphis G. Saville,

Emily M. Scott, Hunter D. Shreve, Kolton D. Smouse, Chase R. Snyder, Bradin M. Stevey,

Alyvia D. Talley.

Ninth Grade:

Grace M. Abe, Memphis L. Belt, Lucas J. Christian, Landen E. Kinser,

Natalie M. Kyle, Colby J. Lamm, Brigham S. Lott, Isabel F. McKenzie, Andrew F. Nicely,

Morgan L. Niland, Rodney M. Ryan, Austin W. Schultz, Emmett I. Slayman, Marshall A. Smith,

Carson D. Suesse, Kyra D. Tillery, Yarelix R. Velez-Amador, Sydney M. Whitacre.

3.0 – 3.49 Grade Point Average

12th Grade:

Derek M. Ackerman, Lucas N. Dalton, Dalton O. Getz, Brayden M. Hamilton,

Samuel J. Helle, Cole A. Hiett, Tage D. Malone, Connor P. McDonald, Colton S. McTaggart,

Jansen B. Moreland, Naudia N. Norris, Katherine H. Parzych, Andrew T. Westfall, Evan B. Wilson.

11th Grade:

Gracie J. Alexander, Peyton R. Clark, Alayna F. Hartman, Jesse B. Hockaday,

Evan M. Jones, Iryll W. Jones, V, Mackenzie L. Long, Madison D. Middleton, Sarah E. Patton,

Lucas M. Ray, Michael L. Shanholtz, Kyle D. Shumaker.

10th Grade:

Isaac A. Abe, John E. Anderson, III, Cole M. Arnold, Alivia C. Arthur,

Caden L. Barb, James L. Broadwater, Heaven L. Custer, Isaac R. Haines, Emma J. Larue,

Payton M. Liller, Hallie B. Long, Annalee E. Morgan, Noah G. Raines, Jacob H. Reeder,

Angel N. Ridgel, Luke B. Robinette, Landyn D. Sell, Levi M. Sgaggero, Shakira P. Whitacre.

Ninth Grade: Olex J. Ault, Camden S. Hartley, Matthew W. Jackson, Lilyan H. Mills,

Ashton L. Moorehead, Hunter A. Nightingale, Cassandra L. Wolford.