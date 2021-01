Westernport Elementary announces Principal's List

Mineral Daily News-Tribune

WESTERNPORT - The following students from Westernport Elementary School made the Principal's List for the first marking period of the 2020-2021 school year:

Third Grade:

Kahlan Chojar, Tayler Getson, Aaliyah Redman, Briella Robinson, Grayson Wilson, Eden Brashear, Bailey Cavey, Peyton Cavey, Nancy Cook, Lacey Custer, Brayden Iliff, Landen Iliff, Ashlynn Lafferty, Alyssa Marchinke, Oliver Marsh, Klarissa Paitsel, Dustlyn Rebar, Bentlee Slaubaugh, Landon Shimer, Colin Stafford.

Fourth Grade:

Maci Barbe, Bailey Brashear, Benjamin Broadwater, Aaliyiah Davis, Emrick Johnson, Ethan Mauck, Mackenzie Raines, Charles Spiker, Delaney White, Americus Greene, Declan McGeady, Parker Rishel, Gabrielle Shingler.

Fifth Grade:

Keagan Butler, Kristen Paitsel, Emma Streets, Mason Weimer, Rachel Wolford, Lauren Biser, Nevaeh Blowe, Maxwell Cole, Lynden Haggerty, Nathan Miller, Sarah Shingler, Makenna Turner, Bentley Twigg, Sean Wade, Margo Webb, Aiden Weimer.