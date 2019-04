The Ravenswood Red Devils recently picked up wins over Wood County Christian and Roane County.

The Red Devils of head Coach Wes Swain topped Wood County Christian 15-2 on April 5.

Jacob Hatcher was 3-4 with a double and one run for the evening. Kenley Hickman scored three runs for Ravenswood.

Ciah Kennedy was 2-2 at the plate with two runs, two ribbies, and a walk. Benjamin Queen also got two runs, going 2-3 in plate appearances with a triple and one RBI.

Cameron Taylor had two runs in a 1-3 evening with two runs-batted-in.

Sam Sturm was 1-2 with one run, as was Hayden Swain.

Ashton Miller had two stolen bases on the evening. Miller also got the pitching win going one inning, during which he allowed one earned run, struck out one batter, and walked one.

(See below for all of the team’s individual statistics in recent games).

Ravenswood - 2

Point Pleasant - 17

April 9

Batting: Zac Delong 1AB, 1SO; Alecx Gwynn 1AB; Jacob Hatcher 3AB, 2SO; Kenley Hickman 3AB, 2SO; Ciah Kennedy 3AB, 2H; Caleb Lawrence 1AB, 1R; Ashton Miller 2AB, 1SO; Dalton Moore 1AB, 1SO; Benjamin Queen 1AB, 1R, 1BB; Sam Sturm 2AB; Hayden Swain 3AB, 1H, 1SO; Cameron Taylor 1AB, 1BB, 1SO; Dan Coberly 1AB

2B: Hickman; TB: Hickman - 2, Kennedy - 2, Swain; RBI: Hickman - 2

Pitching:

Sturm (LP) 1IP, 1H, 5R, 5ER, 0SO, 6BB, 0HR

Jacob Adkins 1 IP, 2H, 1R, 0ER, 1SO, 0BB, 0HR

Blake Ball 1IP, 1H, 0R, 0ER, 0SO, 1BB, 0HR

Hatcher 0.1IP, 3H, 7HR, 5ER, 0SO, 3BB, 0HR

Queen 0IP, 2H, 4R, 4ER, 0SO, 3BB, 0HR

Swain 0.2 IP, 0H, 0R, 0ER, 1SO, 0BB, 0HR

Ravenswood - 3

Wahama - 7

April 6

Batting: Gwynn 3AB, 1SO; Hatcher 4AB, 2SO; Hickman 4AB, 1R, 2H, 1RBI; Kennedy 4AB, 2H; Miller 2AB, 2H, 2RBI, 1BB; Queen: 3AB, 1R, 1H, 1BB, 1SO; Sturm 3AB, 2SO; Swain 4AB, 1H, 3SO; Taylor 1AB, 1R, 2BB

2B: Swain; TB: Hickman - 2, Kennedy - 2, Miller - 2, Queen, Swain - 2; RBI: Hickman, Miller - 2; SAC: Gwynn; HBP: Taylor

Pitching:

Sturm (LP) 0.2IP, 2H, 3R, 3ER, 2BB, 0HR

Taylor 6IP, 8H, 4R, 2ER, 7SO, 4BB, 0HR

Ravenswood - 15

Wood County Christian - 2

April 5

Batting: Jacob Adkins 1AB, 1SO; Blake Ball 1AB, 1SO; Zac Delong 1BB; Gwynn 3AB, 2R, 1H, 1RBI; Hatcher 4AB, 1R, 3H, 1RBI; Hickman 1AB, 3R, 1BB; Kennedy 2AB, 2R, 2H, 2RBI, 1BB; Caleb Lawrence 1BB; Miller 1AB, 1R, 1H; Queen 3AB, 2R, 2H, 1RBI; Sturm 2AB, 1R, 1H, 1RBI, 1BB, 1SO; Swain 2AB, 1R, 1H, 2RBI, 2BB; Taylor 3AB, 2R, 1H, 2RBI; Isaiah Casto 1AB, 1SO; Brandon Bragg 1AB, 1SO; Brett Parsons 1AB

2B: Hatcher, Kennedy, Queen; 3B: Queen; TB: Gwynn, Hatcher - 4, Kennedy - 3, Miller, Queen - 5, Sturm, Swain, Taylor; RBI: Gwynn, Hatcher, Kennedy - 2, Queen, Sturm, Swain - 2, Taylor - 2; HBP: Adkins, Hickman, Kennedy; SB: Miller - 2, Taylor

Pitching:

Miller (WP) 1IP, 0H, 1R, 1ER, 1SO, 1BB, 0HR

Adkins 2.2IP, 1H, 1R, 1H, 1ER, 1SO, 1BB, 0HR

Taylor 1.1IP, 0H, 0R, 0ER, 3SO, 1BB, 0HR

Ravenswood - 6

Parkersburg Catholic - 7

April 4

Batting: Gwynn 3AB, 1BB, 1SO; Hatcher 5AB, 1R, 1RBI, 1SO; Hickman 3AB, 1H, 1BB; Kennedy 4AB, 1R, 2H, 1RBI; Miller 3AB, 1R, 1H, 1BB, 1SO; Queen 3AB, 2R, 1H, 1, RBI, 1BB; Sturm 3AB, 1R, 1BB, 3SO; Swain 4AB, 1H, 2SO; Taylor 2AB

2B: Kennedy, Miller; TB: Hickman, Kennedy - 3, Miller - 2, Queen, Swain; RBI: Hatcher, Kennedy, Queen; HBP: Taylor - 2

Pitching:

Miller (LP) 0.2IP, 0H, 1R, 0ER, 0SO, 0BB, 0HR

Hickman 6.1IP, 4H, 6R, 2ER, 9SO, 1BB, 0HR

Ravenswood - 4

Roane County - 3

April 3

Batting: Gwynn 2AB; Hatcher, 3AB, 3R, 2H, 1BB; Hickman 2AB, 1H, 1RBI, 2BB, 1SO; Kennedy 4AB, 1H, 1RBI; Miller 2AB, 1H, 1RBI; Queen 3AB, 1SO; Sturm 2AB, 1BB, 1SO; Swain 3AB, 1H, 1RBI; Taylor 3AB, 1R, 1H, 1SO

2B: Swain; TB: Hatcher - 2, Hickman, Kennedy, Miller, Swain -2, Taylor; RBI: Hickman, Kennedy, Miller, Swain; SAC: Gwynn, Miller, Queen; HBP: Sturm

Pitching:

Swain (WP) 7IP, 6H, 3R, 2ER, 3SO, 3BB, 0HR

Ravenswood - 0

St. Marys - 8

April 2

Batting: Gwynn 3AB, 1H; Hatcher 3AB, 1H; Hickman 3AB, 1SO; Kennedy 2AB, 2H, 1SO; Moore 2AB, 2SO; Queen 2AB, 1SO; Sturm 3AB, 3SO; Swain 3AB; Taylor 3AB

TB: Gwynn, Hatcher, Kennedy - 2

Pitching: