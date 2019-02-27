Pleasants Lane Elementary School, Petersburg, Lakemont Elementary School, Petersburg, Dinwiddie Middle, Dinwiddie, Dinwiddie Elementary, Dinwiddie, Tussing Elementary School, Colonial Heights
Walnut Hill Elementary School, Petersburg
A Honor Roll
Peyton Allison, LaTerra Bacon, Iyannah Campbell, Natalia Chatman, Kailynn Dixon, Amir Goodlow, Alexandra Jackson, Jejuan Lee, Kilannah Lee-Evans, Jiyizale Lewis, MaKayla Mcintosh, Sophia Missler, Ibrahim Murdock, Nailah Murdock, Ethan Owens, Jonathan Owens, Zamarah Rodriguez, Juan Rosario, Kirsten Staton, Kweli Stewart, Tanajah Stubbs, Edward Washington, James Washington, Gabrielle Wloszek, Evan Yu
A/B Honor Roll
Joseph Anderson, Rachel Anderson-Hill, Azariah Andrews, Donte Bailey, Omoye’ Banks, Travis Battle, Narriah Bazemore, Kymani Blackwell, Steven Boyd, Liam Branch, Janelle Brewton, Khalil Bright, Mirai Bright, Amari Brown, Jhoneshya Brown, Jibreel Brown, Nevaeh Brown, Raquel Brown, Serenity Brown, Cavonta Carey, Cameron Claiborne, Laraze Cobb, Timere Coles, Zyen Collins, Jayden Crosby-Brewer, Addison Dail, Julian Dash, KeShaya Davis, Shari-Jae Davis, Jamari Dillard, Azaela Doster, Brody Ferguson, Mason Fields, Jeremiah Fowlkes, Olivia Fowlkes, Tatyanna Gattling, Tamia Geter, Tamia Gilliam, Ja’kai Glenn, Torrence Goodlow Jr, Nevaeh Grandison, LaKera Green, Stanley Green Jr, Tarron Green, Derrik Greer, Ryan Gurley-Teague, Clifton Harris Jr, Payton Harris, Peyton Harris, Ariyah Heckstall, DeJuan Hill, Mya Hill, Darrin Holmes, Karee Hunter, Emani Jackson, Naomie Jackson, Ameirria Jenkins, Serenity Johnson, Jae’Lynn Jones, Jonathan Jones, Kode Jones, Na’Vyiah Jones, JaTavion King, Zayne Lampley, Giselle Lightfoot, Azzari Logan, Tytiana Looby, Jalene Marshall, Chloe Mason, Dariyonna Massenburg, Devon McLaughlin, Zyair McLaughlin, Pheobe Missler, Cam’ron Moore, Jariel Moret, Reagan Mullin, Deniyah Parham, Kristen Peterson, Hanna Pyle, Reshaud Rich, Madison Rideout, Derek Robinson, Nylan Robinson, Mason Rogers, Charlotte Santiago, Zenias Scott, Benjamin Servis, Kamori Shands, Daniel Sheets, Kahlil Simmons, Kamora Simmons, Kaniya Simmons, Ava Smith, Christian Smith, Joshelle Smith, Semaj’ Spain, Kaylani Stallworth, Terry J. Stallworth, Jayda Staton, Lael Stewart, Chaun Sturdivant, Sienna Walker, T’ari Walker, Antonio Webb, Brianna Will, Ramsses Wise, Kymani Young
Pleasants Lane Elementary School, Petersburg
A Honor Roll
Jaszmyne Elliott, Evangeline Hart-Zamilus, Naqiyyah Koiner, Simaure Lewis-Ballenger, Harmony Peaks, Camila Martinez, Lauren McCray, Jeremiah McVay, Calvasia Mizell, Paris Rainey, Jessi Ramirez-Oporto, Johnnie Reynolds Jr, Jeremiah Sykes, Taniya Sykes
A/B Honor Roll
Jada Alston, Ti'Arie Bailey, Kayliah Baugh, LoriAsia Beasley, Aaryn Bridgeforth, Kayden Brooks, Ky'lajah Burks, Dajah Byrd, Kaylin Coleman, Janasia Earl, Kae'saun Everett, Cameron Goodrich, Hayvn Grubb,Sandra Guzman-Martinez, Tyion Hawkins, Nathaniel Hott, Kamil Jackson, MaCaju James, Marnaija Johnson, Quiayla Jones, Pegram Kyser, Jayla Lankford, Lyric Malone, Loren McMillan, Jamara McVay, Keymond Pitt, Ikera Powell, Jada Robinson, DaNiyah Roney, Adam Saunders, Jaliel Seaborne, Pairra Seward, Liah Taliaferro, Kimora Thweatt-Lewis, Amani Trice, Jerieona White, RayQuan Bailey Jr, Nashyia Baugh, Miya Brown, Morgan Collins, Jeffrey Fink, Caelynn Goodrich, Solomon Hunt, K'Mani Jackson, Isaiah Jones, Quimari Jones, Jae'den McNair, Zayve'air Owen, Malaysha Rhodes, Journee Tucker, KeyMari Tucker, Jermaine Williams, Qwalee Brown, Kamaius Carson, Braden Graves, Sincere Greene, Semaj Hill, Rashad Jones, Ya'Mirrah Koiner, A'kaija Mason, Jaden McCollin, Anaiz Outlaw, Landon Perkinson, Johnathan Shields, Ashiya Taylor, Kyleigh Taylor, Taylor Thomas, Yahvenah Veney, Samir Wyche
Lakemont Elementary School, Petersburg
A Honor Roll
Oscar Bautista-Escobar, Lakarry Coleman, Kateri Crenshaw, Miracle Dunlap, Ashlynn Fitzpatrick, John Flores-Jose, Jose Flores-Palacios, Danna Gonzalez-Hernandez, Emily Heredia-Reyes, Eliyjah Johnson, Kamayi Johnson, Lorelle Lawson, Deante Lewis, Elijah McNeil, Tryecia Moore, Estefania Morales, Neizan Olguin-Mendoza, Onyx Pegram,Olga Pena-Aracen, Khanae Prothro, Juliyah Redwine, Sire Robinson, Andrea Saenz, Bre'Onte Scott, Jaliyha Sieber, Jamaine Tyler, Jadakus Williams, Ladreus Williams, Michael Williams Jr, Kingsun Williams-Thompson, Sha'Niya Young, Cynthia Zapata
A/B Honor Roll
Jeiser Alvarado, Jayvion Barnum, Zmayah Beasley, Shaymarie Benitez, Jaylen Bethune, Kamari Clanton, Jabbar Clark, Kanaja Coleman, Ziara Couch, Christopher Cousins, Jason Cruz, Jonathan Cruz, Kyana Cruz-Barran, Johnathan Evans, Allison Flores Palacios, Raiven Frazier, Isaiah Friend, Scarleth Garcia, Da'kavion Gilliam, Kemaiya Goodwyn, Tobreia Green, Amaya Hanks, Tristen Hardie, Elijah Harris, Kyree Harris, Rah'zya Harris, Kei'nadia Henderson, Kymaree Hendricks, Jayvien Hines, Cajae' Inniss, Brii'ona Johnson, Damarion Jones, Justin Jones, CyAsia Kirby, Anthony Langhorst, Cristian Mares, Christopher Marinero-Sanchez, Saniya McNeal, Elienys Montanez, Amaya Morrow, Cedrick Nedrick, Shiyon Owens-Bailey, McKenna Paige, Yazmine Palmer, Sa'Niya Pope, Zionna Powell, Ariadna Reina-Caminos, Ceazia Richardson, Keylinett Rodriguez, Tyrek Royal, Kiyasia Shelton, Chase Strickland, Michael Taylor, Aubreyonah Thomas, Dezirrea Thornton, Janeaysia Turner,Jayden Walker, Mia Washington, Nyasia Watkins, Shakalia Watson, Donajah Wesson, Kaaliyah Weaver, Arionah Williams, Tristyn Williams, Ty'Naja Wright
Dinwiddie Middle, Dinwiddie
A Honor Roll
Kylie Allen, Martina Amato, Ulises Ascencio, Jalisa Banks, Haleigh Bayles, Tyler Bell, Triston Booe, Alene Bortle, Gabrielle Bostic, Emily Boyd, Emma Brown, Jayden Brown, Alexyia Bryant, Jasmine Bryant, Mesieha Burchette, Jayden Burrow, Colin Butler, Ashley Campos-Ventura, Emily Chambers, Jamel Chamblee, Brennan Chapman, Trevor Christian, Ryan Clay, Keenan Coleman, Leeanna Coleman, Tomia Creighton, Delrico Crittenden, Braydon Crowder, Angel Dalton, Emmalee Davis, Sara Deines, Gracie Dickenson, Tyheem Drumgoole, Timothy Dundalow, Liam Emory, Alexis Everett, Bryce Everett, Evander Fairley, Molly Ford, Hannah Frakes, Braden Frazier, Nicole Frye, Aiden Fulcher, Karen Garcia, Katherine Gendrow, Nevaeh Gillead, Kendall Gordon, Lucas Gordon, Faith Hardy, Lauren Hess, Cecilia Hill, Lexi Howerton, Chiera Johnson Cotman, Anisa Jones, Amanda Joyner, Breanna Joyner, Lily Junell, Lydia Kane, Joseph Kelly, Coleman Lambirth, Sadie Layne, Hunter Lee, Skylar Lewis, Jonathan Machado-Aguilar, Quentin Mankin, Samuel Marable, Lillianne McMinn, Elizabeth Miller, Milton Minns, Donovan Moody, Harrison Murray, Hope Murray, Faith Myrick, Ben Nye, Brianna Oakley, Emma O'Day, Sumiyah Ould Dey, Lauren Parham, Emily Parker, Rosa Pemberton, Alonna Perkins, Sydney Perry, Aaron Pinchefsky, Nathaniel Potts, Coston Pritchett, Marian Rainey, Tiare Reed, Colten Reiter, Alexandria Rhodes, Kaylee Roberts, Derrick Rocha-Cerda, Jesus Rosas, Kelly Samuel, Drake Schnepf, SoPhia Scruggs, Reagan Shiel, Brady Slade, Christian Slater, Benjamin Smith, Savannah Smith, Ashton Tavenner, Savanna Thomas, Mariyah Thompson, Austin Toombs, Kailee Townsend, Summer Wadford, Amanda Walker, Bailey Walters, Jakiyla Watson, Jamaica Weaver, Jackson Wells, Kaitlyn Williams, Maria Williams, Bailey Witt, Mackenzie Wojciula, Abigail Wood, Joshua Ynigues, Jamie Young, Nathaniel Young
A/B Honor Roll
Heaven Adams, Kimberly Aldridge, Skylar Alexander, Lydia Aliff, James Allen, Robert Allen, Timothy Allen, Caryl Mae Amagon, Alana Andrews, Benjamin Andrews, Hannah Anello, Razia Anjum, Shaun Arellano Martin, Jordan Arnold, Myles Arnold, Zyanna Avans, Heidi Ayala, Melissa Ayala-Martinez, Raul Balcarcel, Antoine Barnes, Emani Barnes, Hannah Barricks, Kiara Bass, Madison Batts, Madison Baugus, Jeremiah Beasley, Joseph Beekwilder, John Bell, Johnny Belton, Cameron Bishop, Carter Bishop, Kenneth Bland, Rayven Blanks, Faith Block, Payton Blue, Mikayla Boatwright, Sariah Bodnarik, Tamira Bolling, Bridgett Bolyard, Laila Bonner-Jordan, Kailie Bookman, Leigha Borron, Brianna Bortz, Keoben Bowling, Brooke Bowman, Kennedy Bowman, Collin Branch, Travis Brockwell, Antoine Browder, Aaliyah Brown, J'Ana Brown, Janaye Brown, McKenzie Brownlee, Caroline Buetow, Maceo Buffa, Jailin Bullock, Nicholas Bullock, Anya Butler, Brooklyn Campbell, Diego Campos Garcia, Idris Capers, Gemma Carbajal, Giovanni Carbajal-Ponce, Madeline Carr, Emma Carson, Chandler Casey, Tyler Catron, Marciyah Chambliss, J'Kai Chavis, Sydney Childress, Madison Chrisman, Ryan Church, Mackiya Clanton, Yasmin Clanton, Shaniya Clark, Jadyn Clarke, Jordan Clayton, Conner Cliborne, Alexis Clyburn, Dnijah Coates, Travion Cochran, Joshua Collins, Amber Conner, Dixon Cook, Julia Correia, Darell Cotton, Phillip Crandall, Cassidy Cravath, Lauren Cregger, Peyton Crocker, Haley Crouch, Kimball Crowder, Ariana Curry, Tyra Dalton, McKynsie Daniel, Burt Daniels, Brianna Davis, Dayton Davis, Janiya Davis, Janiyah Davis, Joseph Davis, Treyon Davis, Geovany Disla, Kaycie Dixon, Tomari Drumgold, Elijah Duclairjeune, Trinity Dunbar, Emmie Eddins, Patience Eddins, Qshaun Edmonds, Qshaunti Edmonds, Chad Edwards, Jillian Edwards, Austin Ellis, Alexander Elmore, Adiana Enz, Madalynn Estep, Nevaeh Faison, Riley Farris, Landon Finn, Justin Finney, Aiden Fisher, Zaniyah Fitzgerald, Anthony Fleshman, Timothy Fleshman, Abigail Flores, Seth Franzyshen, Cadence Frazier, Jasmin Galeano, MacKenzie Gammon, Luisa Garcia-Martinez, Jaeda Gilliam, Caitlin Girardi, Salimah Glover, Jakari Goodwyn, Taniyah Gordon, Preshyara Goudy, Tremia Goudy, Nikea Govan, Trenden Griffin, Morgan Grindle, Joash Grizzle, Abigail Groves, Ryan Gunn, Michael Gurley, Cheyenne Hall, Ni'Khia Hall, Ezra Halliday, Ashley Halloway, Hope Hamlett, Nickolas Harris, Sean Harris, Samantha Haston, Katie Hawks, Denise Herrera, William Hess, Kimora Hewlett, Chasen Hillman, Allison Hinkle, Jeffrey Hitson, Jayden Hobbs, Jayde Hodges, Kellie Hodges, Bryce Hodo, Andrew Hower, Katie Hoylman, Ethan Hudson, Katelyn Hudson, Kemaria Hudson, Sadie Hudson, ZiYontae Hudson, Amaiya Hunley, J'Shon Irby-Booker, Collen Jackson, Joshua Jackson, Noah James, Olivia James, Tatum Jarrells, Aidan Jarrett, Kabreyia Jefferson, Dallin Jensen, Korey Jernigan, Brooke Jewett, Daisha Johnson, Jela Johnson, Mickiel Johnson, Tyler Johnson, William Johnson, Angelique Jones, Devin Jones, Donovan Jones, Kazir Jones, Khalil Jones, Janel Jordan, Timothy Jordan, John Juszkiewicz, Payton Kaufman, Ashlee Kelley, Emery Kelly, Michael Kennedy, Tempest Key, Makayla Koonce, Trey Kowalik, Chasz Lacy, Teagan Lamm, Camm Layne, Janiyah Lee, Amauri Lewis, Blain Lewis, Christian Lewis, Stephanie Lewis, Amir Lloyd, Mya Louttit, Carmen Lynch, Abdalla Mahmod, Chase Maitland, Corey Mann, Meghann Mann-Taylor, Kassidy Marker, Giovanni Martinez-Medel, Angelique Martinez-Moreno, Bailey Mayberry, Jordan Mayes, David Mayo, Alexus Mays, Zae Mcauley, Jaylah McCain, Kimberly McCall, Keimia McCrae, Jae'Lyn McFarland, Katara McGee, Peyton McGee, Imani McLaughlin, Violet McMinn, Bryce McNew, Madison McSherry, Dominic McWilliams, Lauren Medeiros, Aaralynne Meloy, Cassidy Meloy, Kaylee Melton, Asianah Mendoza, Yasair Mendoza, Anthony Merrick, Jamie Miller, Tarah Miller, Christopher Moore, Dixie Moore, Makenzie Moore, Sydney Moore, Catherine Moreau, Micheala Mosby, Faith Myers, Gabriel Myrick, Mariah Navroski, Kaylee Neal, Allison Nealy, Annemarie Nemeth, Kaitlyn Nesbitt, Bryson Nesmith, Logan Neville, Kevin Newsome, Roth Nichols, Michaela Nicholson, Harmony North, Sydney North, Ellie Nugent, Kaitlin Nunnally, Rachel Nunnally, Sydney Ogburn, Layla Orsborne, Bria Paige, Kaylee Panna, Peja Parham, Langston Partin, Sasha Payne, Keilyn Pedraza-Dominguez, Kimberly Pena-Carbajal, Seven Pescini, Xavier Pescini, Nicholas Peters, Iyana Peterson, Autumn Phillips, Khristian Phillips, Breanna Pierce, Treazure Piggott, Jacob Piotrowski, Ca'ron Pollard, Kamerin Potter, Marquenice Powell-Perkins, Malik Price, Emma Purvis, Wesley Quinn, Jason Rayner, Leanna Reese, Makayla Reiter, Covian Rhoads, Maya Richardson, Caleb Riley, Christopher Riley, Haley Roberts, Eric Robertson, Tre'Von Robinson, Ralph Rose, Alexis Rosenfeld, Nataley Ruddick, Tyrus Sampson, Matthew Scott, Peyton Scott, Kaydence Sebera, Trista Sebera, Steven Selden, Caleb Sessums, Isabella Sessums, Jackson Shaylor, Asha Sherman-Garrett, Ashlyn Shifflett, Hailey Shifflett, Christopher Showns, Camryn Smith, Shane Smith, Zyonna Smith, Jordyn Somariva, Chasity Spears, Kylie Speirs, Howard Spencer, Anna Spiers, Nickalas Starke, Marissa Stech, Cameran Steele, Elijah Stokes, Destin Stringer, Anastasia Taylor, Camryn Taylor, Jacob Taylor, Raymond Taylor, Amber Thompson, MacKenzie Thomson, Brianna Thweatt, Makayla Toombs, Wesley Townsend, Neveah Traylor, Valerie Trevino, Jenascia Trotter, Brianna Tucker, Cory Tucker, Morgan Tucker, Raphael Tucker, Justin Turner, Kiana Tyson, Elizabeth Upton, Carter Urquhart, Yair Valenzuela-Rodriguez, Jackson Van Meter, Dillyn Vaughan, Victor Vidal-Garcia, Derek Walker, Kimora Waller, Joel Walls, William Wamsley, Kandice Watson, Sheena Weaver, Amber-Leigh Webb, Nathaniel Weber, Josie Wilbanks, Aniya Wilkerson, Brooklynn Williams, Najae Williams, Ronnie Williams, Taylor Williams, Elizabeth Wilson, Christina Winfield, Kendra Winfield, Tionna Winfield, Nicholas Winks, Karley Wofford, Madison Wojciula, Landon Wood, Devin Wray, Jamie Wright, Nikeira Wright, Skyler Wright, Solomon Wright, Aniya Yancey, Adrian Yates, Malika Yates, Kaylyn Young
Dinwiddie Elementary, Dinwiddie
A Honor Roll
Madeline Arnold, Jaden Baker, Elias Chapman, Whitney Collins, Autum Cox, Parker Cravath, Justin Dolin, Zoe Duncan, Rylie Hite, Marshall Johnson, Mary Lambirth, Ian McRae, Madilyn Osborne, Olivia Pecht, Emi Scantling, Michaela Shell, atthew Steele Jr, Cameryn Urquhart, MTzion Urquhart, Sean Winks, Cayleigh Wolfe, Cora Woolfolk, Grace Zheng
A/B Honor Roll
Eleese Allen, Natalie Allen, Julia Avery, Abigail Carey, Cynteria Cooper, Kyle Edwards, Landon Gauldin, Alyson Gibbs, Braedyn Gilormini, Bryce Godwin, Evie Hale, Leo Harmon, Christian Harrison, Brookelyn Hepler, Elizabeth Hoak, Olivia Hodo, Taylin Holloman, Haleigh Hubbard, Tucker Hudson, Bryce Jiggetts, Carson Johnson, Jamie Johnson, Camdyn Jones, Ragan Joyner, Jakari King, Noah Moore, Kerianna O’Neal, Cecilia Pittman, Tristan Seitter, Kaya Strother, Wyatt Taylor, Sherman Thorne, Jordan Toombs, Aulani Vaughan, Elizabeth Webster, Tyler Wilson, Joshua Wright, Darius Wynn, Karly Wynn
Tussing Elementary School, Colonial Heights
A Honor Roll
Jenna Ackerman, Rafin Ahmed, Walter Anderson, Natalie Arcaro, Isabella Arcaro, Ryan Armstrong, Kennon Avery, Ava Barron, Landon Bell, Cade Bradford, Emma Brandeberry, Kelsey Brekke, Rowan Burrow, Madelyne Camp, Peighton Camp, Caylee Castro Alvanado, Margaret Cathey, Reagan Catron, Brandon Cawthon, Addison Chartier, Molly Cooper, Jayden Creech, Curtis Custalow, Tiffany Dong, Richard Duke, Landon Eley, Brendan Elliott, Abigail Emory, Mattie Emory, Alby Farley, Gavin Fontaine, Riley Ford, Michael Francis, Landdon Friend, Maggie Gates, Grant George, Shatoya George, Fletcher Grubb, Alina Harris, Todd Harrison, Addison Hios, Jedidiah Holtz, Amelia Howison, Gwendolyn Kapinskis, Aidan Kelley-Marchant, Berkeley Kennedy, Dorian Lane, Bryce Loy, Vito Mirro III, Ayden Morris, Peyton Nguyen, Tony Nguyen, Ezmeralda Niewenhuis, Caraline Painschab, Rory Patterson, Ema Perkinson, Brian Powell, Ryan Powell, Ava Reed-Amick, Joshua Ricart, Michaela Richardson, Jacob Riddle, Natalie Rigsby, Christopher Rook, Wilson Saunders, Madison Schane, Alana Simons, Parker Slaughter, Carson Smith, Keira Smith, Hayley Stevens, Donna Subih, Gayda Subih, Christian Taylor, Lam Tran, Thomas Tuck, Heidi Vazquez, Clayton Via, Dallas Wade, Lyla Wallace, Javonni Wesson, Elizabeth Wike, Tegan Winn, Arianna Wooldridge, Hudson Young
A/B Honor Roll
Blake Acchione, Aiden Ackerman, Jalen Alston, Aiyana Ashford, Minji Bahn, Shannon Bailey, Zoe Bales, Sofia Barrett, Amanda Barry, Aiyana Blatnik, Brennen Bleigh, Kenny Blough, Killian Briggs, Austin Buffalow, Tyler Burke, Amariun Burnett, Savannah Carter, Kennley Cecchettini, Nathan Charles, Savannah Cimburke, Journey Clark, Eddie Clements, Declan Clevenger, Kyleigh Cotter, Lucas Crutchfield, Lane Daniel, Zachary Deoliveira, Chase Dice, Cassidy Dube, Caroline Ellenburg, Byron Empting, Delainey Empting, Colby English, Brian Ferguson Jr, Jasmine Fitts, Jadyn Fletcher, Tyson Foster, Kevin Funn Jr, Kherington Geist, Brooks Getter, Alani Goins, Johnathan Gonzalez, Adam Gray, Anthony Gray, Kyra Green, Ethan Greenwald, Melanie Hailey, Davion Hairston, Alex Hall, Emma Hanshew, Damir Harris, Lars Harris, Carleigh Harrison, Cameron Hartsoe-Alsaidi, Aidan Haynes, Anthony Hepler, Johkiya Hilliard, Bryce Holley, Zachary Humphrey, Katiya Isaman, Brionna Jones, Destiny Jones, Hannah Jones, Hailey Kachauskas, Gabrielle King, Easton Kooiker, Miles Kropp, Landon Langlois, Aurora Lee, Vivian Lee, Bret Lipscomb, Miyka Mckenzie, Zoi Mckenzie, Faith Medeiros, Sean Medeiros, Bry'Saan Melendez, Giuliana Mirro, Mary Nalepka, Andrew Neathery, Patrick Nunnally, Patrick Nguyen, Avery Pack, William Parrish, Giada Passalacqua, Noah Patsel, Sara Piotrowski, Brayden Powell, Dani Price, Conner Quick, Neleigh Rexroad, Daniel Reyes, Kamaria Ruffin, Aden Scott, Koty Shedd, Annika Shields, Mehtab Singh, Alijah Smith, Khalil Smith, Kavarion Stith, Seth Stratton, Amoni Thomas, Jordan Thompson, Georgia Tobin, Camryn Tomlin, Allyson Torres, Trez Tyler, Landon Underwood, Kayli Vidals, Rosalia Vidals, Troy Wells, Javere Wesson, Jacob Winkler, Zoey Wrenn, Basant Youssef